Картинки дня: 6 сентября 2022 года, вторник

Полицейские задерживают участника уличного протеста против роста цен на энергоносители в Лейпциге, Германия.
Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс.
Президент России Владимир Путин с соколом во время встречи с волонтерами-орнитологами соколиного центра "Камчатка".
Эвакуация затопленного автомобиля после мощного ливня в Бенгалуру, Индия.
Мальчик работает на ферме по выращиванию томатов на фоне разрушенного терминала аэропорта в Рафахе, Сектор Газа.
Специалисты гляциологи исследуют толщину тающего ледника в швейцарских Альпах.
Президент Чили Габриэль Борич выступает с объявлением национального голосования по поправкам в Конституцию страны.
Модель демонстрирует роскошное платье на Неделе моды в Пекине, КНР.