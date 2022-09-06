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6 сентября 2022 3:07

Картинки дня: 6 сентября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Полицейские задерживают участника уличного протеста против роста цен на энергоносители в Лейпциге, Германия.

Полицейские задерживают участника уличного протеста против роста цен на энергоносители в Лейпциге, Германия.

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс.

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс.

Президент России Владимир Путин с соколом во время встречи с волонтерами-орнитологами соколиного центра "Камчатка".

Президент России Владимир Путин с соколом во время встречи с волонтерами-орнитологами соколиного центра "Камчатка".

Эвакуация затопленного автомобиля после мощного ливня в Бенгалуру, Индия.

Эвакуация затопленного автомобиля после мощного ливня в Бенгалуру, Индия.

Мальчик работает на ферме по выращиванию томатов на фоне разрушенного терминала аэропорта в Рафахе, Сектор Газа.

Мальчик работает на ферме по выращиванию томатов на фоне разрушенного терминала аэропорта в Рафахе, Сектор Газа.

Специалисты гляциологи исследуют толщину тающего ледника в швейцарских Альпах.

Специалисты гляциологи исследуют толщину тающего ледника в швейцарских Альпах.

Президент Чили Габриэль Борич выступает с объявлением национального голосования по поправкам в Конституцию страны.

Президент Чили Габриэль Борич выступает с объявлением национального голосования по поправкам в Конституцию страны.

Модель демонстрирует роскошное платье на Неделе моды в Пекине, КНР.

Модель демонстрирует роскошное платье на Неделе моды в Пекине, КНР.