Картинки дня: 10 сентября 2022 года, суббота

Фестиваль Ганеши в индийском Мумбаи
Показ Fendi состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке
Празднование 74-й годовщины образования КНДР в Пхеньяне
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в финал US Open
Бранденбургские ворота подсветили в цвета британского флага после смерти королевы Елизаветы II
Уборка урожая проходит в Омской области
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Переброска российских войск на Харьковское направление
Массовые протесты против роста цен на топливо вспыхнули в Джакарте