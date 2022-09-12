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12 сентября 2022 6:11

Картинки дня: 12 сентября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Бразилии проходит крупный музыкальный фестиваль "Rock in Rio"

В Бразилии проходит крупный музыкальный фестиваль "Rock in Rio"

50-летие правления королевы Маргрете II отмечают в Дании

50-летие правления королевы Маргрете II отмечают в Дании

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tommy Hilfiger

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tommy Hilfiger

Похоронный кортеж с телом Елизаветы II покинул замок Балморал и отправился в Эдинбург

Похоронный кортеж с телом Елизаветы II покинул замок Балморал и отправился в Эдинбург

11 сентября - Национальный день Каталонии

11 сентября - Национальный день Каталонии

В Казахстане прошли гонки на самодельных болидах Red Bull Soapbox Race. Для участия в соревнованиях нужно было собрать команду из пяти человек, придумать конструкцию и оригинально представить свою команду

В Казахстане прошли гонки на самодельных болидах Red Bull Soapbox Race. Для участия в соревнованиях нужно было собрать команду из пяти человек, придумать конструкцию и оригинально представить свою команду

1400 человек погибли в результате наводнения в Пакистане. Всего от стихийного бедствия пострадали 33 млн жителей страны

1400 человек погибли в результате наводнения в Пакистане. Всего от стихийного бедствия пострадали 33 млн жителей страны

Массовое шествие в защиту традиционных ценностей прошло в Белграде

Массовое шествие в защиту традиционных ценностей прошло в Белграде

После удара по Харьковской ТЭЦ-5 в Харьковской и Полтавской областях пропал свет

После удара по Харьковской ТЭЦ-5 в Харьковской и Полтавской областях пропал свет