Картинки дня: 12 сентября 2022 года, понедельник

В Бразилии проходит крупный музыкальный фестиваль "Rock in Rio"
50-летие правления королевы Маргрете II отмечают в Дании
На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tommy Hilfiger
Похоронный кортеж с телом Елизаветы II покинул замок Балморал и отправился в Эдинбург
11 сентября - Национальный день Каталонии
В Казахстане прошли гонки на самодельных болидах Red Bull Soapbox Race. Для участия в соревнованиях нужно было собрать команду из пяти человек, придумать конструкцию и оригинально представить свою команду
1400 человек погибли в результате наводнения в Пакистане. Всего от стихийного бедствия пострадали 33 млн жителей страны
Массовое шествие в защиту традиционных ценностей прошло в Белграде
После удара по Харьковской ТЭЦ-5 в Харьковской и Полтавской областях пропал свет