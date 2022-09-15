Картинки дня: 15 сентября 2022 года, четверг

Президент США Джо Байден посетил автосалон в Детройте
Мощное наводнение обрушилось на индийский город Пуна
Папа Римский Франциск посетил VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане
Тысячи жителей Гаити вышли на улицы из-за роста цен и дефицита топлива. Протестующие требуют незамедлительной отставки премьер-министра
Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС
На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tom Ford
Траурное шествие с гробом королевы Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстер
Тайфун "Муифа" идет на Шанхай
Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии