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15 сентября 2022 5:27

Картинки дня: 15 сентября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Президент США Джо Байден посетил автосалон в Детройте

Президент США Джо Байден посетил автосалон в Детройте

Мощное наводнение обрушилось на индийский город Пуна

Мощное наводнение обрушилось на индийский город Пуна

Папа Римский Франциск посетил VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане

Папа Римский Франциск посетил VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане

Тысячи жителей Гаити вышли на улицы из-за роста цен и дефицита топлива. Протестующие требуют незамедлительной отставки премьер-министра

Тысячи жителей Гаити вышли на улицы из-за роста цен и дефицита топлива. Протестующие требуют незамедлительной отставки премьер-министра

Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tom Ford

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Tom Ford

Траурное шествие с гробом королевы Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстер

Траурное шествие с гробом королевы Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстер

Тайфун "Муифа" идет на Шанхай

Тайфун "Муифа" идет на Шанхай

Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии

Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии