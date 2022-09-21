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20 сентября 2022 5:22

Картинки дня: 20 сентября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Не менее 150 человек пострадали и двое погибли из-за последствий тайфуна "Нанмадол" в Японии

Не менее 150 человек пострадали и двое погибли из-за последствий тайфуна "Нанмадол" в Японии

Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 в Ганновере

Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 в Ганновере

Пожар произошел в ресторане Botta в Швейцарии, расположенном на вершине горы на высоте 3 тысячи метров

Пожар произошел в ресторане Botta в Швейцарии, расположенном на вершине горы на высоте 3 тысячи метров

Польша и страны Балтии запретили въезд россиянам по ранее выданным шенгенским визам

Польша и страны Балтии запретили въезд россиянам по ранее выданным шенгенским визам

Закат над Палестиной

Закат над Палестиной

Празднование Дня независимости Чили проходят в столице страны Сантьяго

Празднование Дня независимости Чили проходят в столице страны Сантьяго

В Мюнхене продолжается пивной фестиваль "Октоберфест"

В Мюнхене продолжается пивной фестиваль "Октоберфест"

Минимум один человек погиб при землетрясении магнитудой 7,7 на западе Мексики

Минимум один человек погиб при землетрясении магнитудой 7,7 на западе Мексики

В Лондоне прошли похороны королевы Великобритании Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Великобритании Елизаветы II