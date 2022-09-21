Картинки дня: 20 сентября 2022 года, вторник

Не менее 150 человек пострадали и двое погибли из-за последствий тайфуна "Нанмадол" в Японии
Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 в Ганновере
Пожар произошел в ресторане Botta в Швейцарии, расположенном на вершине горы на высоте 3 тысячи метров
Польша и страны Балтии запретили въезд россиянам по ранее выданным шенгенским визам
Закат над Палестиной
Празднование Дня независимости Чили проходят в столице страны Сантьяго
В Мюнхене продолжается пивной фестиваль "Октоберфест"
Минимум один человек погиб при землетрясении магнитудой 7,7 на западе Мексики
В Лондоне прошли похороны королевы Великобритании Елизаветы II