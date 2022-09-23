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23 сентября 2022 5:26

Картинки дня: 23 сентября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Предвыборная кампания президента Бразилии Жаира Болсонару стартовала в преддверии всеобщих выборов

Предвыборная кампания президента Бразилии Жаира Болсонару стартовала в преддверии всеобщих выборов

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

Где-то на просторах Южной Кореи

Где-то на просторах Южной Кореи

Ураган "Фиона" обрушился на Багамские острова

Ураган "Фиона" обрушился на Багамские острова

Мощнейший взрыв прогремел в Аргентине на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего три сотрудника предприятия погибли, еще десятки рабочих получили ожоги

Мощнейший взрыв прогремел в Аргентине на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего три сотрудника предприятия погибли, еще десятки рабочих получили ожоги

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

Начались референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Начались референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Акции протеста против монархии прошли в Австралии

Акции протеста против монархии прошли в Австралии

Американский авианосец "Рональд Рейган" прибыл в Южную Корею

Американский авианосец "Рональд Рейган" прибыл в Южную Корею