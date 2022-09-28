Картинки дня: 28 сентября 2022 года, среда

Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов
Запуск ракеты с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" вновь отложен из-за приближающегося урагана Иэн
Концерт музыканта Роджера Уотерса прошел в Лос-Анджелесе
Визит принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин в Уэльс
Показ коллекции Dior сезона весна-лето 2023 состоялся на Неделе моды в Париже
В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Последствия урагана "Фиона" в Канаде
Закончились голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
В России продолжается частичная мобилизация