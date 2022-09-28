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28 сентября 2022 5:08

Картинки дня: 28 сентября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов

Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов

Запуск ракеты с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" вновь отложен из-за приближающегося урагана Иэн

Запуск ракеты с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" вновь отложен из-за приближающегося урагана Иэн

Концерт музыканта Роджера Уотерса прошел в Лос-Анджелесе

Концерт музыканта Роджера Уотерса прошел в Лос-Анджелесе

Визит принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин в Уэльс

Визит принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин в Уэльс

Показ коллекции Dior сезона весна-лето 2023 состоялся на Неделе моды в Париже

Показ коллекции Dior сезона весна-лето 2023 состоялся на Неделе моды в Париже

В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Последствия урагана "Фиона" в Канаде

Последствия урагана "Фиона" в Канаде

Закончились голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Закончились голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

В России продолжается частичная мобилизация

В России продолжается частичная мобилизация