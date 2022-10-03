В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей