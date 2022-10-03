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30 сентября 2022 12:12

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей