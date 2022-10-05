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5 октября 2022 2:45

Картинки дня: 5 октября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Подготовка мобилизованных военнослужащих в Ростовской области, Россия.

Подготовка мобилизованных военнослужащих в Ростовской области, Россия.

Участница фестиваля вегетарианцев в Бангкоке, Таиланд.

Участница фестиваля вегетарианцев в Бангкоке, Таиланд.

Уличный рисунок с изображением президентов России и Украины в Лондоне.

Уличный рисунок с изображением президентов России и Украины в Лондоне.

В финском городе Котка демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину.

В финском городе Котка демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину.

Совет федерации единогласно одобрил вхождение в состав России новых территорий.

Совет федерации единогласно одобрил вхождение в состав России новых территорий.

Канадский политик Франсуа Лежо целует свою супругу на предвыборном мероприятии в Квебеке.

Канадский политик Франсуа Лежо целует свою супругу на предвыборном мероприятии в Квебеке.

Уличные антиправительственные протесты в столице Гаити.

Уличные антиправительственные протесты в столице Гаити.

Космонавт Саманта Кристофоретти с куклой Барби на борту МКС.

Космонавт Саманта Кристофоретти с куклой Барби на борту МКС.