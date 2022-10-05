Картинки дня: 5 октября 2022 года, среда

Подготовка мобилизованных военнослужащих в Ростовской области, Россия.
Участница фестиваля вегетарианцев в Бангкоке, Таиланд.
Уличный рисунок с изображением президентов России и Украины в Лондоне.
В финском городе Котка демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину.
Совет федерации единогласно одобрил вхождение в состав России новых территорий.
Канадский политик Франсуа Лежо целует свою супругу на предвыборном мероприятии в Квебеке.
Уличные антиправительственные протесты в столице Гаити.
Космонавт Саманта Кристофоретти с куклой Барби на борту МКС.