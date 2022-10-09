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6 октября 2022 2:39

Картинки дня: 6 октября 2022 года, четверг

Американская компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с тремя астронавтами и российским космонавтом Анной Кикиной.

Американская компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с тремя астронавтами и российским космонавтом Анной Кикиной.

Полицейские общаются с участницей протеста экологов в Лондоне.

Полицейские общаются с участницей протеста экологов в Лондоне.

Последствия морского урагана "Иэн" в штате Флорида, США.

Последствия морского урагана "Иэн" в штате Флорида, США.

Посетительница арт-выставки в Джакарте проходит сквозь необычную инсталляцию.

Посетительница арт-выставки в Джакарте проходит сквозь необычную инсталляцию.

Драка в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Драка в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает на мероприятии Консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает на мероприятии Консервативной партии.

США и Южная Корея провели учебные запуски ракет в ответ на ракетные испытания КНДР.

США и Южная Корея провели учебные запуски ракет в ответ на ракетные испытания КНДР.

Матчи Лиги чемпионов УЕФА начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии на стадионе в Индонезии.

Матчи Лиги чемпионов УЕФА начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии на стадионе в Индонезии.

Цапля пролетает над гигантской канавой, забитой мусором, в Газе, Египет.

Цапля пролетает над гигантской канавой, забитой мусором, в Газе, Египет.