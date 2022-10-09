Картинки дня: 6 октября 2022 года, четверг

Американская компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с тремя астронавтами и российским космонавтом Анной Кикиной.
Полицейские общаются с участницей протеста экологов в Лондоне.
Последствия морского урагана "Иэн" в штате Флорида, США.
Посетительница арт-выставки в Джакарте проходит сквозь необычную инсталляцию.
Драка в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает на мероприятии Консервативной партии.
США и Южная Корея провели учебные запуски ракет в ответ на ракетные испытания КНДР.
Матчи Лиги чемпионов УЕФА начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии на стадионе в Индонезии.
Цапля пролетает над гигантской канавой, забитой мусором, в Газе, Египет.