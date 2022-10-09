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7 октября 2022 2:57

Картинки дня: 7 октября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Фанаты из Турции на игре Лиги чемпионов УЕФА "Монако" - "Трабзонспор".

Фанаты из Турции на игре Лиги чемпионов УЕФА "Монако" - "Трабзонспор".

Портрет президента России Владимира Путина на стене дома в Кашире, Московская область.

Портрет президента России Владимира Путина на стене дома в Кашире, Московская область.

Спасательная операция на греческом острове Китира, куда прибыло судно нелегальных мигрантов.

Спасательная операция на греческом острове Китира, куда прибыло судно нелегальных мигрантов.

Тридцать семь человек стали жертвами нападения экс-полицейского на детский сад в Таиланде. Большинство погибших - маленькие дети.

Тридцать семь человек стали жертвами нападения экс-полицейского на детский сад в Таиланде. Большинство погибших - маленькие дети.

Актер Кевин Спейси покидает судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах.

Актер Кевин Спейси покидает судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах.

Акция в поддержку иранского протеста в Мадриде.

Акция в поддержку иранского протеста в Мадриде.

Принц Уэльский Уильям во время посещения ярмарки в Белфасте, Северная Ирландия.

Принц Уэльский Уильям во время посещения ярмарки в Белфасте, Северная Ирландия.