Картинки дня: 7 октября 2022 года, пятница

Фанаты из Турции на игре Лиги чемпионов УЕФА "Монако" - "Трабзонспор".
Портрет президента России Владимира Путина на стене дома в Кашире, Московская область.
Спасательная операция на греческом острове Китира, куда прибыло судно нелегальных мигрантов.
Тридцать семь человек стали жертвами нападения экс-полицейского на детский сад в Таиланде. Большинство погибших - маленькие дети.
Актер Кевин Спейси покидает судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах.
Акция в поддержку иранского протеста в Мадриде.
Принц Уэльский Уильям во время посещения ярмарки в Белфасте, Северная Ирландия.