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8 октября 2022 5:45

В Лужниках стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период».

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Щербакова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Щербакова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Регина Тодоренко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Регина Тодоренко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Тотьмянина перед строгим жюри. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Тотьмянина перед строгим жюри. Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория Синицина и Иван Скобрев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория Синицина и Иван Скобрев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Михеева и Иван Букин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Михеева и Иван Букин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ