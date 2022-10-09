В Лужниках стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период».

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: Иван МАКЕЕВ
Анна Щербакова. Фото: Иван МАКЕЕВ
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Фото: Иван МАКЕЕВ
Регина Тодоренко. Фото: Иван МАКЕЕВ
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Иван МАКЕЕВ
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Иван МАКЕЕВ
Татьяна Тотьмянина перед строгим жюри. Фото: Иван МАКЕЕВ
Виктория Синицина и Иван Скобрев. Фото: Иван МАКЕЕВ
Алла Михеева и Иван Букин. Фото: Иван МАКЕЕВ
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ