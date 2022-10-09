Картинки дня: 8 октября 2022 года, суббота

В Катаре отрылся рынок, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу
Премьера фильма "Чудо" на 66-м Лондонском кинофестивале
Президент США Джо Байден посетил завод Volvo Group в штате Мэриленд
Российский представитель Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче международного турнира в Астане
Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел предвыборный марш в Гуарульюсе
На АЗС во Франции наблюдается нехватка топлива из-за забастовки работников TotalEnergies
Шторм вызвал наводнение в Австралии
Сегодня в 6 утра на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, загорелись топливные цистерны, частично обрушились два автомобильных пролета