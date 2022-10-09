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8 октября 2022 6:36

Картинки дня: 8 октября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
В Катаре отрылся рынок, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу

В Катаре отрылся рынок, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу

Премьера фильма "Чудо" на 66-м Лондонском кинофестивале

Премьера фильма "Чудо" на 66-м Лондонском кинофестивале

Президент США Джо Байден посетил завод Volvo Group в штате Мэриленд

Президент США Джо Байден посетил завод Volvo Group в штате Мэриленд

Российский представитель Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче международного турнира в Астане

Российский представитель Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче международного турнира в Астане

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел предвыборный марш в Гуарульюсе

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел предвыборный марш в Гуарульюсе

На АЗС во Франции наблюдается нехватка топлива из-за забастовки работников TotalEnergies

На АЗС во Франции наблюдается нехватка топлива из-за забастовки работников TotalEnergies

Шторм вызвал наводнение в Австралии

Шторм вызвал наводнение в Австралии

Сегодня в 6 утра на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, загорелись топливные цистерны, частично обрушились два автомобильных пролета

Сегодня в 6 утра на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, загорелись топливные цистерны, частично обрушились два автомобильных пролета