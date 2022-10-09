Картинки дня: 9 октября 2022 года, воскресенье

В Италии прошла крупная международная парусная регата Барколана, названая Книгой рекордов Гиннеса - "величайшей парусной гонкой"
Демонстрация партии "Альтернатива для Германии" против роста цен в Берлине
Фестиваль Comic Con 2022 продолжается в Нью-Йорке
При взрыве на автозаправке в Ирландии погибли не менее семи человек
Даниил Медведев снялся с матча против Новака Джоковича на турнире в Астане из-за травмы
Люди выстроились живой цепью вокруг парламента в Лондоне, выступая против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США
Макс Ферстаппен выиграп Гран-при Японии Формулы-1 и стал чемпионом мира во второй раз подряд
Частично возобновлено движения на Крымском мосту