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9 октября 2022 6:18

Картинки дня: 9 октября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Италии прошла крупная международная парусная регата Барколана, названая Книгой рекордов Гиннеса - "величайшей парусной гонкой"

В Италии прошла крупная международная парусная регата Барколана, названая Книгой рекордов Гиннеса - "величайшей парусной гонкой"

Демонстрация партии "Альтернатива для Германии" против роста цен в Берлине

Демонстрация партии "Альтернатива для Германии" против роста цен в Берлине

Фестиваль Comic Con 2022 продолжается в Нью-Йорке

Фестиваль Comic Con 2022 продолжается в Нью-Йорке

При взрыве на автозаправке в Ирландии погибли не менее семи человек

При взрыве на автозаправке в Ирландии погибли не менее семи человек

Даниил Медведев снялся с матча против Новака Джоковича на турнире в Астане из-за травмы

Даниил Медведев снялся с матча против Новака Джоковича на турнире в Астане из-за травмы

Люди выстроились живой цепью вокруг парламента в Лондоне, выступая против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Люди выстроились живой цепью вокруг парламента в Лондоне, выступая против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Макс Ферстаппен выиграп Гран-при Японии Формулы-1 и стал чемпионом мира во второй раз подряд

Макс Ферстаппен выиграп Гран-при Японии Формулы-1 и стал чемпионом мира во второй раз подряд

Частично возобновлено движения на Крымском мосту

Частично возобновлено движения на Крымском мосту