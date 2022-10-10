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10 октября 2022 5:44

Картинки дня: 10 октября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Полная Луна над Стамбулом

Полная Луна над Стамбулом

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за военными учениями, проводимыми на фоне продолжающихся совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за военными учениями, проводимыми на фоне продолжающихся совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи Корейского полуострова

По меньшей мере 25 человек погибли и более 50 пропали без вести из-за вызвавшего оползень наводнения в Венесуэле

По меньшей мере 25 человек погибли и более 50 пропали без вести из-за вызвавшего оползень наводнения в Венесуэле

Ежегодный марафон в Чикаго

Ежегодный марафон в Чикаго

Празднование Национального дня Тайваня проходят в столице в Тайбэе

Празднование Национального дня Тайваня проходят в столице в Тайбэе

Российские ВКС нанесли удар по украинской инфраструктуре

Российские ВКС нанесли удар по украинской инфраструктуре

Где-то у Букингемского дворца в Лондоне

Где-то у Букингемского дворца в Лондоне

В Южной Африке прошел фестиваль воздушных змеев

В Южной Африке прошел фестиваль воздушных змеев

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства