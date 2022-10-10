Картинки дня: 10 октября 2022 года, понедельник

Полная Луна над Стамбулом
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за военными учениями, проводимыми на фоне продолжающихся совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи Корейского полуострова
По меньшей мере 25 человек погибли и более 50 пропали без вести из-за вызвавшего оползень наводнения в Венесуэле
Ежегодный марафон в Чикаго
Празднование Национального дня Тайваня проходят в столице в Тайбэе
Российские ВКС нанесли удар по украинской инфраструктуре
Где-то у Букингемского дворца в Лондоне
В Южной Африке прошел фестиваль воздушных змеев
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства