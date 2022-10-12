Картинки дня: 11 октября 2022 года, вторник

На Украине начались перебои с электричеством
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия тепличной фермы Ryonpho в провинции Хамгендо
Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек
Летающий автомобиль eVTOL X2 представлен на выставке GITEX Global 2022 в Дубае
Власти Японии сняли ограничение на въезд для индивидуальных туристов, введенное из-за пандемии COVID-19
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Франции встали из-за забастовок
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии Нансена в Женеве
По всей стране продолжаются учения мобилизованных граждан России
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге республиканцев в Аризоне