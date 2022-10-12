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11 октября 2022 6:40

Картинки дня: 11 октября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
На Украине начались перебои с электричеством

На Украине начались перебои с электричеством

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия тепличной фермы Ryonpho в провинции Хамгендо

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия тепличной фермы Ryonpho в провинции Хамгендо

Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек

Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек

Летающий автомобиль eVTOL X2 представлен на выставке GITEX Global 2022 в Дубае

Летающий автомобиль eVTOL X2 представлен на выставке GITEX Global 2022 в Дубае

Власти Японии сняли ограничение на въезд для индивидуальных туристов, введенное из-за пандемии COVID-19

Власти Японии сняли ограничение на въезд для индивидуальных туристов, введенное из-за пандемии COVID-19

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Франции встали из-за забастовок

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Франции встали из-за забастовок

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии Нансена в Женеве

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии Нансена в Женеве

По всей стране продолжаются учения мобилизованных граждан России

По всей стране продолжаются учения мобилизованных граждан России

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге республиканцев в Аризоне

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге республиканцев в Аризоне