Картинки дня: 12 октября 2022 года, среда

Японское агентство аэрокосмических исследований дистанционно уничтожило ракету Epsilon-6 из-за отклонения от траектории
В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Хэллоуин заканчивается"
Забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции привела к дифициту топлива на АЗС
Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек
Nissan продал завод в Санкт-Петербурге российскому государству
Церемония массовой кремации жертв нападения на детский сад прошла в Таиланде
Пекин в преддверии XX съезда Коммунистической партии Китая
Учения мобилизованных граждан продолжаются в зоне СВО
Состоялась встреча президентов России Владимира Путина и ОАЭ Аль Нахайяна в Санкт-Петербурге