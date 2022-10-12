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12 октября 2022 5:38

Картинки дня: 12 октября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Японское агентство аэрокосмических исследований дистанционно уничтожило ракету Epsilon-6 из-за отклонения от траектории

Японское агентство аэрокосмических исследований дистанционно уничтожило ракету Epsilon-6 из-за отклонения от траектории

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Хэллоуин заканчивается"

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Хэллоуин заканчивается"

Забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции привела к дифициту топлива на АЗС

Забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции привела к дифициту топлива на АЗС

Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек

Число жертв оползня в Венесуэле увеличилось до 36 человек

Nissan продал завод в Санкт-Петербурге российскому государству

Nissan продал завод в Санкт-Петербурге российскому государству

Церемония массовой кремации жертв нападения на детский сад прошла в Таиланде

Церемония массовой кремации жертв нападения на детский сад прошла в Таиланде

Пекин в преддверии XX съезда Коммунистической партии Китая

Пекин в преддверии XX съезда Коммунистической партии Китая

Учения мобилизованных граждан продолжаются в зоне СВО

Учения мобилизованных граждан продолжаются в зоне СВО

Состоялась встреча президентов России Владимира Путина и ОАЭ Аль Нахайяна в Санкт-Петербурге

Состоялась встреча президентов России Владимира Путина и ОАЭ Аль Нахайяна в Санкт-Петербурге