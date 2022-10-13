Картинки дня: 12 октября 2022 года, четверг

Военный парад по случаю Национального дня Испании в Мадриде
Во время визита в Астану президент Турции Реджеп Эрдоган сыграл в настольный теннис с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Пекин в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии Китая
Дубайский форум будущего проходит в Музее будущего в ОАЭ
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
Иерусалим охватили массовые беспорядки
Начался учебный год в Ираке
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Начался рабочий визит президента России Владимира Путина в Казахстан