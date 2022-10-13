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13 октября 2022 4:09

Картинки дня: 12 октября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Военный парад по случаю Национального дня Испании в Мадриде

Военный парад по случаю Национального дня Испании в Мадриде

Во время визита в Астану президент Турции Реджеп Эрдоган сыграл в настольный теннис с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Во время визита в Астану президент Турции Реджеп Эрдоган сыграл в настольный теннис с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Пекин в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии Китая

Пекин в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии Китая

Дубайский форум будущего проходит в Музее будущего в ОАЭ

Дубайский форум будущего проходит в Музее будущего в ОАЭ

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка

Иерусалим охватили массовые беспорядки

Иерусалим охватили массовые беспорядки

Начался учебный год в Ираке

Начался учебный год в Ираке

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Начался рабочий визит президента России Владимира Путина в Казахстан

Начался рабочий визит президента России Владимира Путина в Казахстан