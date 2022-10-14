Картинки дня: 14 октября 2022 года, пятница

Сильные наводнения, вызванные ливнями, зафиксированы в множестве районов штата Виктория в Австралии
Международная выставка информационных технологий GITEX Global 2022 продолжается в Дубае
Порядка 200 добровольцев записались в батальон имени Судоплатова для дальнейшей отправки на фронт
Парад в Иерусалиме в честь иудейского праздника Суккот
Забастовки работников АЗС и НПЗ во Франции привели к дефициту топлива
Премьера фильма "Банши Инишерина" на 66-м Лондонском кинофестивале
Заседание глав государств-участников СНГ состоялось в Астане
Ангела Меркель в качестве председателя жюри представила лауреата ежегодной премии Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
Созданный совместно с Китаем высокоскоростной поезд будет курсировать между Джакартой и Бандунгом в Индонезии