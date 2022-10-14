Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
14 октября 2022 5:07

Картинки дня: 14 октября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Сильные наводнения, вызванные ливнями, зафиксированы в множестве районов штата Виктория в Австралии

Сильные наводнения, вызванные ливнями, зафиксированы в множестве районов штата Виктория в Австралии

Международная выставка информационных технологий GITEX Global 2022 продолжается в Дубае

Международная выставка информационных технологий GITEX Global 2022 продолжается в Дубае

Порядка 200 добровольцев записались в батальон имени Судоплатова для дальнейшей отправки на фронт

Порядка 200 добровольцев записались в батальон имени Судоплатова для дальнейшей отправки на фронт

Парад в Иерусалиме в честь иудейского праздника Суккот

Парад в Иерусалиме в честь иудейского праздника Суккот

Забастовки работников АЗС и НПЗ во Франции привели к дефициту топлива

Забастовки работников АЗС и НПЗ во Франции привели к дефициту топлива

Премьера фильма "Банши Инишерина" на 66-м Лондонском кинофестивале

Премьера фильма "Банши Инишерина" на 66-м Лондонском кинофестивале

Заседание глав государств-участников СНГ состоялось в Астане

Заседание глав государств-участников СНГ состоялось в Астане

Ангела Меркель в качестве председателя жюри представила лауреата ежегодной премии Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне

Ангела Меркель в качестве председателя жюри представила лауреата ежегодной премии Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне

Созданный совместно с Китаем высокоскоростной поезд будет курсировать между Джакартой и Бандунгом в Индонезии

Созданный совместно с Китаем высокоскоростной поезд будет курсировать между Джакартой и Бандунгом в Индонезии