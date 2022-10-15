Картинки дня: 15 октября 2022 года, суббота

Практикум по хождению по углям в Алнвике, Великобритания
Марш испанских пенсионеров в Мадриде с требованием повышения пенсий и зарплат
Город Кларинес на северо-востоке Венесуэлы затопило после ливней
Папа Римский Франциск во время празднования столетия со дня рождения отца Луиджи Джуссани на площади Святого Петра в Ватикане
750 полицейских задействованы в крупнейшей операции по борьбе с преступностью в истории Кейптауна, Южная Африка
В Лондоне в рамках кинофестиваля BFI 2022 состоялась премьера фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Президент США Джо Байден во время рабочей поездки общается со строителями метро в Лос-Анджелесе
Последствия наводнения в деревне Агия Пелагия на острове Крит
Перчатки вратаря франкфуртского «Айнтрахта» перед матчем против леверкузенский «Байера» в рамках 10 тура немецкой Бундеслиги