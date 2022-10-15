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15 октября 2022 11:09

Картинки дня: 15 октября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Практикум по хождению по углям в Алнвике, Великобритания

Практикум по хождению по углям в Алнвике, Великобритания

Марш испанских пенсионеров в Мадриде с требованием повышения пенсий и зарплат

Марш испанских пенсионеров в Мадриде с требованием повышения пенсий и зарплат

Город Кларинес на северо-востоке Венесуэлы затопило после ливней

Город Кларинес на северо-востоке Венесуэлы затопило после ливней

Папа Римский Франциск во время празднования столетия со дня рождения отца Луиджи Джуссани на площади Святого Петра в Ватикане

Папа Римский Франциск во время празднования столетия со дня рождения отца Луиджи Джуссани на площади Святого Петра в Ватикане

750 полицейских задействованы в крупнейшей операции по борьбе с преступностью в истории Кейптауна, Южная Африка

750 полицейских задействованы в крупнейшей операции по борьбе с преступностью в истории Кейптауна, Южная Африка

В Лондоне в рамках кинофестиваля BFI 2022 состоялась премьера фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»

В Лондоне в рамках кинофестиваля BFI 2022 состоялась премьера фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Президент США Джо Байден во время рабочей поездки общается со строителями метро в Лос-Анджелесе

Президент США Джо Байден во время рабочей поездки общается со строителями метро в Лос-Анджелесе

Последствия наводнения в деревне Агия Пелагия на острове Крит

Последствия наводнения в деревне Агия Пелагия на острове Крит

Перчатки вратаря франкфуртского «Айнтрахта» перед матчем против леверкузенский «Байера» в рамках 10 тура немецкой Бундеслиги

Перчатки вратаря франкфуртского «Айнтрахта» перед матчем против леверкузенский «Байера» в рамках 10 тура немецкой Бундеслиги