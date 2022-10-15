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15 октября 2022 12:53

В помещениях Новой Третьяковки открылся XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха».

Иван МАКЕЕВ