Картинки дня: 16 октября 2022 года, воскресенье

Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Портленд остановился, чтобы съесть мороженое
Сотни косплееров «Звездных войн» из семи стран приняли участие в параде в Мехико
В Пекине в Доме народных собраний открылся 20-й Национальный конгресс Коммунистической партии Китая
Акция протеста «Просто останови нефть» в Лондоне
Cеминар коренных жителей и женщин-лидеров коренных народов в Бразилии
Девочки в свадебных платьях гуляют на улице в городе Тубас, Палестина
Стихийный мемориал в Грин-парке Лондона в память о британской королеве Елизавете II
Туристы посещают водопады национального парка Игуасу в Фос-ду-Игуасу, штат Парана, Бразилия
Актриса Эмма Коррин на премьере фильма «Мой полицейский» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI 2022