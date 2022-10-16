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16 октября 2022 9:51

Картинки дня: 16 октября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Портленд остановился, чтобы съесть мороженое

Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Портленд остановился, чтобы съесть мороженое

Сотни косплееров «Звездных войн» из семи стран приняли участие в параде в Мехико

Сотни косплееров «Звездных войн» из семи стран приняли участие в параде в Мехико

В Пекине в Доме народных собраний открылся 20-й Национальный конгресс Коммунистической партии Китая

В Пекине в Доме народных собраний открылся 20-й Национальный конгресс Коммунистической партии Китая

Акция протеста «Просто останови нефть» в Лондоне

Акция протеста «Просто останови нефть» в Лондоне

Cеминар коренных жителей и женщин-лидеров коренных народов в Бразилии

Cеминар коренных жителей и женщин-лидеров коренных народов в Бразилии

Девочки в свадебных платьях гуляют на улице в городе Тубас, Палестина

Девочки в свадебных платьях гуляют на улице в городе Тубас, Палестина

Стихийный мемориал в Грин-парке Лондона в память о британской королеве Елизавете II

Стихийный мемориал в Грин-парке Лондона в память о британской королеве Елизавете II

Туристы посещают водопады национального парка Игуасу в Фос-ду-Игуасу, штат Парана, Бразилия

Туристы посещают водопады национального парка Игуасу в Фос-ду-Игуасу, штат Парана, Бразилия

Актриса Эмма Коррин на премьере фильма «Мой полицейский» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI 2022

Актриса Эмма Коррин на премьере фильма «Мой полицейский» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI 2022