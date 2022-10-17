Картинки дня: 17 октября 2022 года, понедельник

Кандидаты в президенты Бразилии Луиш да Сильва и Жаир Бальсонаро перед началом раунда теледебатов.
Военнослужащии армии КНР знакомятся с патриотической выставкой в музее, Пекин.
Актер Дэниел Крейг на премьере фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" в Лондоне.
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп спорит с арбитром.
На границе Мексики и США прошла акция "Объятия вместо заборов", на которой встретились проживающие в странах родственники.
Подача чая перед началом заседания съезда Коммунистической партии Китая.
Последствия попадания ракеты ВСУ в здание мэрии Донецка, ДНР.
Автомобили на берегу греческого острова Крит, на который обрушился мощный морской шторм.
Посетители любуются водопадом Игуасу в одноименном национальном парке в Бразилии.