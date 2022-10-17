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17 октября 2022 5:05

Картинки дня: 17 октября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Кандидаты в президенты Бразилии Луиш да Сильва и Жаир Бальсонаро перед началом раунда теледебатов.

Кандидаты в президенты Бразилии Луиш да Сильва и Жаир Бальсонаро перед началом раунда теледебатов.

Военнослужащии армии КНР знакомятся с патриотической выставкой в музее, Пекин.

Военнослужащии армии КНР знакомятся с патриотической выставкой в музее, Пекин.

Актер Дэниел Крейг на премьере фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" в Лондоне.

Актер Дэниел Крейг на премьере фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" в Лондоне.

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп спорит с арбитром.

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп спорит с арбитром.

На границе Мексики и США прошла акция "Объятия вместо заборов", на которой встретились проживающие в странах родственники.

На границе Мексики и США прошла акция "Объятия вместо заборов", на которой встретились проживающие в странах родственники.

Подача чая перед началом заседания съезда Коммунистической партии Китая.

Подача чая перед началом заседания съезда Коммунистической партии Китая.

Последствия попадания ракеты ВСУ в здание мэрии Донецка, ДНР.

Последствия попадания ракеты ВСУ в здание мэрии Донецка, ДНР.

Автомобили на берегу греческого острова Крит, на который обрушился мощный морской шторм.

Автомобили на берегу греческого острова Крит, на который обрушился мощный морской шторм.

Посетители любуются водопадом Игуасу в одноименном национальном парке в Бразилии.

Посетители любуются водопадом Игуасу в одноименном национальном парке в Бразилии.