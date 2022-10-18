Картинки дня: 18 октября 2022 года, вторник

Волонтеры готовятся к открытию Кинофестиваля независимого кино в Палестине.
Плакат "Армии России" у здания Министерства иностранных дел России в Москве.
Самолет Су-34 ВКС России рухнул на 9-этажный жилой дом в Ейске в Краснодарском крае.
Активисты экологического движения перекрыли оживленную трассу в Риме, Италия.
В Испании начался судебный процесс по делу о неуплате налогов против суперзвезды футбола бразильца Неймара.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц проинспектировал ход военных учений Бундесвера в Бергене.
Пожарные на месте ракетной атаки нефтебазы в Николаеве.
Американцы готовятся отметить самый "страшный" праздник года - Хэллоуин.
Актриса Женелль Моно на красной дорожке кинофестиваля в Лондоне.