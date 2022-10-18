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18 октября 2022 2:26

Картинки дня: 18 октября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Волонтеры готовятся к открытию Кинофестиваля независимого кино в Палестине.

Волонтеры готовятся к открытию Кинофестиваля независимого кино в Палестине.

Плакат "Армии России" у здания Министерства иностранных дел России в Москве.

Плакат "Армии России" у здания Министерства иностранных дел России в Москве.

Самолет Су-34 ВКС России рухнул на 9-этажный жилой дом в Ейске в Краснодарском крае.

Самолет Су-34 ВКС России рухнул на 9-этажный жилой дом в Ейске в Краснодарском крае.

Активисты экологического движения перекрыли оживленную трассу в Риме, Италия.

Активисты экологического движения перекрыли оживленную трассу в Риме, Италия.

В Испании начался судебный процесс по делу о неуплате налогов против суперзвезды футбола бразильца Неймара.

В Испании начался судебный процесс по делу о неуплате налогов против суперзвезды футбола бразильца Неймара.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проинспектировал ход военных учений Бундесвера в Бергене.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проинспектировал ход военных учений Бундесвера в Бергене.

Пожарные на месте ракетной атаки нефтебазы в Николаеве.

Пожарные на месте ракетной атаки нефтебазы в Николаеве.

Американцы готовятся отметить самый "страшный" праздник года - Хэллоуин.

Американцы готовятся отметить самый "страшный" праздник года - Хэллоуин.

Актриса Женелль Моно на красной дорожке кинофестиваля в Лондоне.

Актриса Женелль Моно на красной дорожке кинофестиваля в Лондоне.