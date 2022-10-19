Картинки дня: 19 октября 2022 года, среда

Пожарные у горящего объекта энергетической инфраструктуры Украины в Житомире.
Мобилизованные военнослужащие метают гранату в рамках курса подготовки, Волгоградская область.
Сбор урожая оливок на юге Ливана.
Король Испании Филипп VI во время посещения Бранденбургских ворот в Берлине, ФРГ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ознакомился с новинками автопрома на выставке в Париже.
Молитва сторонников Жаира Болсонару перед вторым туром президентских выборов в Бразилии.
Рисунок судебного художника о ходе процесса над голливудским актером Кевином Спейси, который разрыдался во время дачи показания по делу о сексуальных домогательствах.
Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема впервые в карьере завоевал «Золотой мяч».