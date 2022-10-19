Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
19 октября 2022 2:42

Картинки дня: 19 октября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Пожарные у горящего объекта энергетической инфраструктуры Украины в Житомире.

Пожарные у горящего объекта энергетической инфраструктуры Украины в Житомире.

Мобилизованные военнослужащие метают гранату в рамках курса подготовки, Волгоградская область.

Мобилизованные военнослужащие метают гранату в рамках курса подготовки, Волгоградская область.

Сбор урожая оливок на юге Ливана.

Сбор урожая оливок на юге Ливана.

Король Испании Филипп VI во время посещения Бранденбургских ворот в Берлине, ФРГ.

Король Испании Филипп VI во время посещения Бранденбургских ворот в Берлине, ФРГ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ознакомился с новинками автопрома на выставке в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ознакомился с новинками автопрома на выставке в Париже.

Молитва сторонников Жаира Болсонару перед вторым туром президентских выборов в Бразилии.

Молитва сторонников Жаира Болсонару перед вторым туром президентских выборов в Бразилии.

Рисунок судебного художника о ходе процесса над голливудским актером Кевином Спейси, который разрыдался во время дачи показания по делу о сексуальных домогательствах.

Рисунок судебного художника о ходе процесса над голливудским актером Кевином Спейси, который разрыдался во время дачи показания по делу о сексуальных домогательствах.

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема впервые в карьере завоевал «Золотой мяч».

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема впервые в карьере завоевал «Золотой мяч».