Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
20 октября 2022 2:25

Картинки дня: 20 октября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба общается с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в одном из бомбоубежищ Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба общается с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в одном из бомбоубежищ Киева.

Рыбак перевозит свою лодку на лошадиной повозке, Сектор Газа.

Рыбак перевозит свою лодку на лошадиной повозке, Сектор Газа.

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на новых территориях страны.

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на новых территориях страны.

Папа римский Франциск перед началом еженедельной аудиенции.

Папа римский Франциск перед началом еженедельной аудиенции.

Стартовал новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Стартовал новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

В Париже недовольные падением уровня жизни во Франции выместили злобу на витринах.

В Париже недовольные падением уровня жизни во Франции выместили злобу на витринах.

Венесуэла. Житель дома, пострадавшего от сильного наводнения, смотрит в окно.

Венесуэла. Житель дома, пострадавшего от сильного наводнения, смотрит в окно.

Годовщину начала волны уличных протестов в Сантьяго, Чили, отметили новой вспышкой насилия.

Годовщину начала волны уличных протестов в Сантьяго, Чили, отметили новой вспышкой насилия.