Картинки дня: 20 октября 2022 года, четверг

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба общается с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в одном из бомбоубежищ Киева.
Рыбак перевозит свою лодку на лошадиной повозке, Сектор Газа.
Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на новых территориях страны.
Папа римский Франциск перед началом еженедельной аудиенции.
Стартовал новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
В Париже недовольные падением уровня жизни во Франции выместили злобу на витринах.
Венесуэла. Житель дома, пострадавшего от сильного наводнения, смотрит в окно.
Годовщину начала волны уличных протестов в Сантьяго, Чили, отметили новой вспышкой насилия.