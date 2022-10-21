Картинки дня: 21 октября 2022 года, пятница

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.
Пожар почти полностью уничтожил отель, в котором проживали беженцы из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф. Власти подозревают, что причиной ЧП стал поджог.
В столице Нигерии были предприняты усиленные меры безопасности из-за годовщины массовых протестов против полицейского насилия.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью в Бундестаге.
Военнослужащие почетного караула в Риме во время дипломатического мероприятия с участием президента Италии.
Фермер поливает всходы на плавающей ферме, Бангладеш.
Власти Венесуэлы заявили, что жертвами сильного наводнения стали как минимум 43 человека.