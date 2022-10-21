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21 октября 2022 2:19

Картинки дня: 21 октября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Пожар почти полностью уничтожил отель, в котором проживали беженцы из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф. Власти подозревают, что причиной ЧП стал поджог.

Пожар почти полностью уничтожил отель, в котором проживали беженцы из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф. Власти подозревают, что причиной ЧП стал поджог.

В столице Нигерии были предприняты усиленные меры безопасности из-за годовщины массовых протестов против полицейского насилия.

В столице Нигерии были предприняты усиленные меры безопасности из-за годовщины массовых протестов против полицейского насилия.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью в Бундестаге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью в Бундестаге.

Военнослужащие почетного караула в Риме во время дипломатического мероприятия с участием президента Италии.

Военнослужащие почетного караула в Риме во время дипломатического мероприятия с участием президента Италии.

Фермер поливает всходы на плавающей ферме, Бангладеш.

Фермер поливает всходы на плавающей ферме, Бангладеш.

Власти Венесуэлы заявили, что жертвами сильного наводнения стали как минимум 43 человека.

Власти Венесуэлы заявили, что жертвами сильного наводнения стали как минимум 43 человека.