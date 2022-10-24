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22 октября 2022 6:44

Картинки дня: 22 октября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
В Гаване проходит 27-й Международный фестиваль балета

В Гаване проходит 27-й Международный фестиваль балета

Президент США Джо Байден возвращается в Вашингтон из поездки в Пенсильванию

Президент США Джо Байден возвращается в Вашингтон из поездки в Пенсильванию

Премьером Италии впервые стала женщина. Ею стала Лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони

Премьером Италии впервые стала женщина. Ею стала Лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони

Австрия готовится к горнолыжному сезону

Австрия готовится к горнолыжному сезону

В Пекине завершился XX съезд Коммунистической партии Китая

В Пекине завершился XX съезд Коммунистической партии Китая

Премьера второго сезона сериала "Белый лотос" прошла в Лос-Анджелесе

Премьера второго сезона сериала "Белый лотос" прошла в Лос-Анджелесе

В Сиднее создали скульптуры из мусора, найденого на океанском побережье

В Сиднее создали скульптуры из мусора, найденого на океанском побережье

Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2022 в столице Катара Дохе

Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2022 в столице Катара Дохе

По меньшей мере 60 человек погибли в Чаде в результате столкновений протестующих с полицией на антиправительственной демонстрации

По меньшей мере 60 человек погибли в Чаде в результате столкновений протестующих с полицией на антиправительственной демонстрации