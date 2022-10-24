Картинки дня: 22 октября 2022 года, суббота

В Гаване проходит 27-й Международный фестиваль балета
Президент США Джо Байден возвращается в Вашингтон из поездки в Пенсильванию
Премьером Италии впервые стала женщина. Ею стала Лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони
Австрия готовится к горнолыжному сезону
В Пекине завершился XX съезд Коммунистической партии Китая
Премьера второго сезона сериала "Белый лотос" прошла в Лос-Анджелесе
В Сиднее создали скульптуры из мусора, найденого на океанском побережье
Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2022 в столице Катара Дохе
По меньшей мере 60 человек погибли в Чаде в результате столкновений протестующих с полицией на антиправительственной демонстрации