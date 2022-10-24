Картинки дня: 23 октября 2022 года, воскресенье

В столице Мексики прошел зомби-парад
Около полутора тысяч человек приняли участие в ежегодном заплыве через гавань Виктория в Гонконге
Во время визита в Австралию премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе со своим коллегой Энтони Албаниз сфотографировался с коалами во время визита в Кингс-парк в Перте
Си Цзиньпин, переизбранный на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок
В Техасе прошла встреча Дональда Трампа со своими сторонниками
В Италии сформировано новое правительство
Российская армия продолжает атаки на энергетические объекты Украины
В спортивном мире начинается зимний сезон. В Австрии стартовал первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту