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23 октября 2022 5:51

Картинки дня: 23 октября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В столице Мексики прошел зомби-парад

В столице Мексики прошел зомби-парад

Около полутора тысяч человек приняли участие в ежегодном заплыве через гавань Виктория в Гонконге

Около полутора тысяч человек приняли участие в ежегодном заплыве через гавань Виктория в Гонконге

Во время визита в Австралию премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе со своим коллегой Энтони Албаниз сфотографировался с коалами во время визита в Кингс-парк в Перте

Во время визита в Австралию премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе со своим коллегой Энтони Албаниз сфотографировался с коалами во время визита в Кингс-парк в Перте

Си Цзиньпин, переизбранный на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок

Си Цзиньпин, переизбранный на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок

В Техасе прошла встреча Дональда Трампа со своими сторонниками

В Техасе прошла встреча Дональда Трампа со своими сторонниками

В Италии сформировано новое правительство

В Италии сформировано новое правительство

Российская армия продолжает атаки на энергетические объекты Украины

Российская армия продолжает атаки на энергетические объекты Украины

В спортивном мире начинается зимний сезон. В Австрии стартовал первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту

В спортивном мире начинается зимний сезон. В Австрии стартовал первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту