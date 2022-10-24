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24 октября 2022 5:18

Картинки дня: 24 октября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Самолет Korean Air пересек взлетно-посадочную полосу при аварийной посадке в аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах

Самолет Korean Air пересек взлетно-посадочную полосу при аварийной посадке в аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах

Осень в Северной Македонии

Осень в Северной Македонии

В Мехико в преддверии празднования Дня мертвых прошел традиционный ежегодный парад "Ла Катрина"

В Мехико в преддверии празднования Дня мертвых прошел традиционный ежегодный парад "Ла Катрина"

Дождливый Лондон

Дождливый Лондон

В Британии прошел турнир по бодибилдингу

В Британии прошел турнир по бодибилдингу

Более тысячи овец провели испанские пастухи по улицам Мадрида

Более тысячи овец провели испанские пастухи по улицам Мадрида

Показ моды прошел в боливийской столице Ла-Пасе

Показ моды прошел в боливийской столице Ла-Пасе

Сторонники партии "Шор" продолжают акции протеста в Кишиневе

Сторонники партии "Шор" продолжают акции протеста в Кишиневе

Марио Драги передал полномочия новому премьер-министру Италии Джордже Мелони

Марио Драги передал полномочия новому премьер-министру Италии Джордже Мелони