Картинки дня: 24 октября 2022 года, понедельник

Самолет Korean Air пересек взлетно-посадочную полосу при аварийной посадке в аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах
Осень в Северной Македонии
В Мехико в преддверии празднования Дня мертвых прошел традиционный ежегодный парад "Ла Катрина"
Дождливый Лондон
В Британии прошел турнир по бодибилдингу
Более тысячи овец провели испанские пастухи по улицам Мадрида
Показ моды прошел в боливийской столице Ла-Пасе
Сторонники партии "Шор" продолжают акции протеста в Кишиневе
Марио Драги передал полномочия новому премьер-министру Италии Джордже Мелони