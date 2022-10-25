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25 октября 2022 5:28

Картинки дня: 25 октября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Подготовка к празднику Хэллоуин на Мальте

Подготовка к празднику Хэллоуин на Мальте

Торнадо обрушился на север Франции

Торнадо обрушился на север Франции

В результате стрельбы в школе Сент-Луиса погибли не менее трех человек

В результате стрельбы в школе Сент-Луиса погибли не менее трех человек

Низкий уровень воды из-за засухи в реке Миссисипи в США затрудняет судоходство

Низкий уровень воды из-за засухи в реке Миссисипи в США затрудняет судоходство

Циклон "Ситранг" затопил Бангладеш

Циклон "Ситранг" затопил Бангладеш

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Военные учения "Baltic Tiger 2022" проходят в Эстонии

Военные учения "Baltic Tiger 2022" проходят в Эстонии

Предвыборный митинг кандидата в президенты Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прошел в Рио-де-Жанейро

Предвыборный митинг кандидата в президенты Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прошел в Рио-де-Жанейро

Английские бодибилдеры собрались выявить лучших из лучших

Английские бодибилдеры собрались выявить лучших из лучших