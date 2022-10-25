Картинки дня: 25 октября 2022 года, вторник

Подготовка к празднику Хэллоуин на Мальте
Торнадо обрушился на север Франции
В результате стрельбы в школе Сент-Луиса погибли не менее трех человек
Низкий уровень воды из-за засухи в реке Миссисипи в США затрудняет судоходство
Циклон "Ситранг" затопил Бангладеш
Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании
Военные учения "Baltic Tiger 2022" проходят в Эстонии
Предвыборный митинг кандидата в президенты Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прошел в Рио-де-Жанейро
Английские бодибилдеры собрались выявить лучших из лучших