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26 октября 2022 7:40

Картинки дня: 26 октября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Президент США Джо Байден получил бустерную дозу вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден получил бустерную дозу вакцины от COVID-19

Центр Венеции вновь оказался под водой

Центр Венеции вновь оказался под водой

Жители России и зарубежья могли наблюдать частное солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закрывала от 56% до 86% Солнца

Жители России и зарубежья могли наблюдать частное солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закрывала от 56% до 86% Солнца

Ежегодные военные учения "Хогук" проходят в Южной Корее

Ежегодные военные учения "Хогук" проходят в Южной Корее

Нигерию накрыло сильное наводнение

Нигерию накрыло сильное наводнение

Последстви торнадо на севере Франции

Последстви торнадо на севере Франции

Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков

Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко увеличился из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко увеличился из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали

Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс выступила с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10

Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс выступила с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10