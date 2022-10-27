Картинки дня: 26 октября 2022 года, среда

Президент США Джо Байден получил бустерную дозу вакцины от COVID-19
Центр Венеции вновь оказался под водой
Жители России и зарубежья могли наблюдать частное солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закрывала от 56% до 86% Солнца
Ежегодные военные учения "Хогук" проходят в Южной Корее
Нигерию накрыло сильное наводнение
Последстви торнадо на севере Франции
Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков
Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко увеличился из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали
Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс выступила с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10