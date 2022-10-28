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28 октября 2022 10:06

Картинки дня: 28 октября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида

Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида

Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида

Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида

Во Франции продолжается пляжный сезон

Во Франции продолжается пляжный сезон

Национальные антитеррористические учения проходят в южнокорейском Кояне

Национальные антитеррористические учения проходят в южнокорейском Кояне

Лондонские магазины уже начали украшать витрины к Рождеству

Лондонские магазины уже начали украшать витрины к Рождеству

Осень в Шотландии

Осень в Шотландии

В результате нападения неизвестного в торговом центре Милана погиб один человек

В результате нападения неизвестного в торговом центре Милана погиб один человек

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Туристическая поездка в пригороде Каира

Туристическая поездка в пригороде Каира