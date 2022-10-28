Картинки дня: 28 октября 2022 года, пятница

Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида
Экс-президент США Дональд Трамп на турнире LIV Golf Invitational в своем гольф-клубе в штате Флорида
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