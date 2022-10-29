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29 октября 2022 11:14

Картинки дня: 29 октября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Кошачьи лемуры едят тыкву перед Хэллоуином в зоопарке в Брюгелетте, Бельгия

Кошачьи лемуры едят тыкву перед Хэллоуином в зоопарке в Брюгелетте, Бельгия

Скелет тираннозавра весом 1,4 т пробудет в зале Victoria Theatre & Concert Hall в Сингапуре до 30 октября, после чего его продадут на аукционе Christie's

Скелет тираннозавра весом 1,4 т пробудет в зале Victoria Theatre & Concert Hall в Сингапуре до 30 октября, после чего его продадут на аукционе Christie's

Искусственный пруд в Кельне, Германия

Искусственный пруд в Кельне, Германия

Участники Whitby Gothic Weekend (WGW) - фестиваля готической субкультуры в Уитби, Северный Йоркшир, Великобритания

Участники Whitby Gothic Weekend (WGW) - фестиваля готической субкультуры в Уитби, Северный Йоркшир, Великобритания

Борьба с лесными пожарами в Сопеле, Испания

Борьба с лесными пожарами в Сопеле, Испания

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле. Британка Элис Кинселла во время разминки

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле. Британка Элис Кинселла во время разминки

Подготовка к празднованию Дня мертвых в Мехико

Подготовка к празднованию Дня мертвых в Мехико

Акция протеста зоозащитников, выступающих против системы клеток для кур, в Сантьяго, Чили

Акция протеста зоозащитников, выступающих против системы клеток для кур, в Сантьяго, Чили

Военный парад в честь Дня Охи (День Нет) в Салониках, посвященного отказу Греции в 1940 году стать плацдармом для фашистской Италии

Военный парад в честь Дня Охи (День Нет) в Салониках, посвященного отказу Греции в 1940 году стать плацдармом для фашистской Италии