Картинки дня: 29 октября 2022 года, суббота

Кошачьи лемуры едят тыкву перед Хэллоуином в зоопарке в Брюгелетте, Бельгия
Скелет тираннозавра весом 1,4 т пробудет в зале Victoria Theatre & Concert Hall в Сингапуре до 30 октября, после чего его продадут на аукционе Christie's
Искусственный пруд в Кельне, Германия
Участники Whitby Gothic Weekend (WGW) - фестиваля готической субкультуры в Уитби, Северный Йоркшир, Великобритания
Борьба с лесными пожарами в Сопеле, Испания
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле. Британка Элис Кинселла во время разминки
Подготовка к празднованию Дня мертвых в Мехико
Акция протеста зоозащитников, выступающих против системы клеток для кур, в Сантьяго, Чили
Военный парад в честь Дня Охи (День Нет) в Салониках, посвященного отказу Греции в 1940 году стать плацдармом для фашистской Италии