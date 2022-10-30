Картинки дня: 30 октября 2022 года, воскресенье

Конкурс костюмов для домашних животных на Хэллоуин в Кесон-Сити, Филиппины
Новая модель со своим прототипом на церемонии открытия завода по выпуску первого турецкого автомобиль TOGG в Гемлике, Турция
Лодки пришвартованы в порту на Канал-де-л'Эско в Камбре, Франция
Чемпионат по гонкам на верблюдах среди женщин в Дубае, ОАЭ
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса и новый король зулусов Мисузулу КаЗвелитини на церемонии коронации в Дурбане, ЮАР
Женщина готовит барбекю для продажи после тропического шторма Налгае, в Имусе, Филиппины
Зрители спешат на концерт конголезской певицы Фалли Ипупа на стадионе Киншасе, Демократическая Республика Конго
«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (оба - Бразилия) и в 3-й раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, главный клубный турнир Южной Америки
Праздник Чхат, посвященный богу Солнца, на берегу реки Багмати в Лалитпуре, Непал