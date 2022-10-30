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30 октября 2022 13:05

Картинки дня: 30 октября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Конкурс костюмов для домашних животных на Хэллоуин в Кесон-Сити, Филиппины

Конкурс костюмов для домашних животных на Хэллоуин в Кесон-Сити, Филиппины

Новая модель со своим прототипом на церемонии открытия завода по выпуску первого турецкого автомобиль TOGG в Гемлике, Турция

Новая модель со своим прототипом на церемонии открытия завода по выпуску первого турецкого автомобиль TOGG в Гемлике, Турция

Лодки пришвартованы в порту на Канал-де-л'Эско в Камбре, Франция

Лодки пришвартованы в порту на Канал-де-л'Эско в Камбре, Франция

Чемпионат по гонкам на верблюдах среди женщин в Дубае, ОАЭ

Чемпионат по гонкам на верблюдах среди женщин в Дубае, ОАЭ

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса и новый король зулусов Мисузулу КаЗвелитини на церемонии коронации в Дурбане, ЮАР

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса и новый король зулусов Мисузулу КаЗвелитини на церемонии коронации в Дурбане, ЮАР

Женщина готовит барбекю для продажи после тропического шторма Налгае, в Имусе, Филиппины

Женщина готовит барбекю для продажи после тропического шторма Налгае, в Имусе, Филиппины

Зрители спешат на концерт конголезской певицы Фалли Ипупа на стадионе Киншасе, Демократическая Республика Конго

Зрители спешат на концерт конголезской певицы Фалли Ипупа на стадионе Киншасе, Демократическая Республика Конго

«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (оба - Бразилия) и в 3-й раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, главный клубный турнир Южной Америки

«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (оба - Бразилия) и в 3-й раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, главный клубный турнир Южной Америки

Праздник Чхат, посвященный богу Солнца, на берегу реки Багмати в Лалитпуре, Непал

Праздник Чхат, посвященный богу Солнца, на берегу реки Багмати в Лалитпуре, Непал