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31 октября 2022 2:53

Картинки дня: 31 октября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Игра в футбол на стадионе в Мариуполе, ДНР.

Игра в футбол на стадионе в Мариуполе, ДНР.

В Британии неизвестный поджег центр для мигрантов в Дувре, а затем покончил с собой.

В Британии неизвестный поджег центр для мигрантов в Дувре, а затем покончил с собой.

Лодки причалили к избирательному участку для голосования на выборах президента Бразилии.

Лодки причалили к избирательному участку для голосования на выборах президента Бразилии.

Фрагмент матча Женской лиги чемпионов УЕФА "Манчестер сити" - "Ливерпуль".

Фрагмент матча Женской лиги чемпионов УЕФА "Манчестер сити" - "Ливерпуль".

Костюмированная вечеринка в честь Дня всех святых на Филиппинах.

Костюмированная вечеринка в честь Дня всех святых на Филиппинах.

Российский теннисист Даниил Медведев с главным призом престижного турнира в Вене.

Российский теннисист Даниил Медведев с главным призом престижного турнира в Вене.

В Республике Корея объявлен национальный траур по погибшим в страшной давке в Сеуле.

В Республике Корея объявлен национальный траур по погибшим в страшной давке в Сеуле.