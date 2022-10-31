Картинки дня: 31 октября 2022 года, понедельник

Игра в футбол на стадионе в Мариуполе, ДНР.
В Британии неизвестный поджег центр для мигрантов в Дувре, а затем покончил с собой.
Лодки причалили к избирательному участку для голосования на выборах президента Бразилии.
Фрагмент матча Женской лиги чемпионов УЕФА "Манчестер сити" - "Ливерпуль".
Костюмированная вечеринка в честь Дня всех святых на Филиппинах.
Российский теннисист Даниил Медведев с главным призом престижного турнира в Вене.
В Республике Корея объявлен национальный траур по погибшим в страшной давке в Сеуле.