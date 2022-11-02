Картинки дня: 1 ноября 2022 года, вторник

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по проблематике Карабаха в Сочи.
Корея оплакивает жертв страшной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле.
Торжества по случаю нового выпуска полицейской академии в Секторе Газа.
На юге Франции царит необычно теплая для конца октября погода.
Отпечаток руки экоактивиста, оставшийся после акции протеста на одном из переходов в Берлине.
Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями баллистической ракеты КНДР.
Спасательные работы на месте обрушения пешеходного моста в Индии, где жертвами трагедии стали более 150 человек.
Сторонник победившего во втором туре президентских выборов в Бразилии Лулы да Силва следит за цифрами с избирательных участков.
Выступление артистов перед стартом гран-при Мексики чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.