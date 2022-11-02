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1 ноября 2022 5:48

Картинки дня: 1 ноября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по проблематике Карабаха в Сочи.

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по проблематике Карабаха в Сочи.

Корея оплакивает жертв страшной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

Корея оплакивает жертв страшной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

Торжества по случаю нового выпуска полицейской академии в Секторе Газа.

Торжества по случаю нового выпуска полицейской академии в Секторе Газа.

На юге Франции царит необычно теплая для конца октября погода.

На юге Франции царит необычно теплая для конца октября погода.

Отпечаток руки экоактивиста, оставшийся после акции протеста на одном из переходов в Берлине.

Отпечаток руки экоактивиста, оставшийся после акции протеста на одном из переходов в Берлине.

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями баллистической ракеты КНДР.

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями баллистической ракеты КНДР.

Спасательные работы на месте обрушения пешеходного моста в Индии, где жертвами трагедии стали более 150 человек.

Спасательные работы на месте обрушения пешеходного моста в Индии, где жертвами трагедии стали более 150 человек.

Сторонник победившего во втором туре президентских выборов в Бразилии Лулы да Силва следит за цифрами с избирательных участков.

Сторонник победившего во втором туре президентских выборов в Бразилии Лулы да Силва следит за цифрами с избирательных участков.

Выступление артистов перед стартом гран-при Мексики чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Выступление артистов перед стартом гран-при Мексики чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.