Картинки дня: 2 ноября 2022 года, среда

Каракас. Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом переговоров с коллегой из Колумбии.
На выборах в кнессет (парламент Израиля) отмечена рекордная с 1981 года явка избирателей.
Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации населения на 15 км от реки Днепр.
Африканские мигранты, выловленные из Средиземного моря, на борту судна спасателей у берегов Испании.
Участник яркого Фестиваля огня в Эдинбурге, Шотландия.
Дети играют у склепов в День всех Святых, Манила, Филиппины.
Число жертв обрушения моста в Индии возросло до 141 человека.
Грузовые судна скопились у пролива Босфор после решения России о приостановлении участия в "зерновой сделке".
Дальнобойщики Бразилии - активные участники протестов сторонников Жаира Болсонару, уступившего в упорной борьбе во втором туре президентских выборов в Бразилии.