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2 ноября 2022 2:43

Картинки дня: 2 ноября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Каракас. Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом переговоров с коллегой из Колумбии.

Каракас. Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом переговоров с коллегой из Колумбии.

На выборах в кнессет (парламент Израиля) отмечена рекордная с 1981 года явка избирателей.

На выборах в кнессет (парламент Израиля) отмечена рекордная с 1981 года явка избирателей.

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации населения на 15 км от реки Днепр.

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации населения на 15 км от реки Днепр.

Африканские мигранты, выловленные из Средиземного моря, на борту судна спасателей у берегов Испании.

Африканские мигранты, выловленные из Средиземного моря, на борту судна спасателей у берегов Испании.

Участник яркого Фестиваля огня в Эдинбурге, Шотландия.

Участник яркого Фестиваля огня в Эдинбурге, Шотландия.

Дети играют у склепов в День всех Святых, Манила, Филиппины.

Дети играют у склепов в День всех Святых, Манила, Филиппины.

Число жертв обрушения моста в Индии возросло до 141 человека.

Число жертв обрушения моста в Индии возросло до 141 человека.

Грузовые судна скопились у пролива Босфор после решения России о приостановлении участия в "зерновой сделке".

Грузовые судна скопились у пролива Босфор после решения России о приостановлении участия в "зерновой сделке".

Дальнобойщики Бразилии - активные участники протестов сторонников Жаира Болсонару, уступившего в упорной борьбе во втором туре президентских выборов в Бразилии.

Дальнобойщики Бразилии - активные участники протестов сторонников Жаира Болсонару, уступившего в упорной борьбе во втором туре президентских выборов в Бразилии.