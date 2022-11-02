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3 ноября 2022 2:57

Картинки дня: 3 ноября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Во Франции торжественно простились с художником Пьером Сулажем.

Во Франции торжественно простились с художником Пьером Сулажем.

Сотни записок в память жертв на месте страшной давки в Сеуле.

Сотни записок в память жертв на месте страшной давки в Сеуле.

Партия Биньямина Нетаньяху стала победителем выборов в кнессет Израиля.

Партия Биньямина Нетаньяху стала победителем выборов в кнессет Израиля.

Гигантские воздушные змеи на праздновании Дня всех святых в Эквадоре.

Гигантские воздушные змеи на праздновании Дня всех святых в Эквадоре.

Сбор урожая риса на севере Египта.

Сбор урожая риса на севере Египта.

Бахрейн готовится принять у себя главу католической церкви папу римского Франциска I.

Бахрейн готовится принять у себя главу католической церкви папу римского Франциска I.

В британском Ливерпуле проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.

В британском Ливерпуле проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала на орбиту с миссией USSF-44.

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала на орбиту с миссией USSF-44.