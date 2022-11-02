Картинки дня: 3 ноября 2022 года, четверг

Во Франции торжественно простились с художником Пьером Сулажем.
Сотни записок в память жертв на месте страшной давки в Сеуле.
Партия Биньямина Нетаньяху стала победителем выборов в кнессет Израиля.
Гигантские воздушные змеи на праздновании Дня всех святых в Эквадоре.
Сбор урожая риса на севере Египта.
Бахрейн готовится принять у себя главу католической церкви папу римского Франциска I.
В британском Ливерпуле проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Американская тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала на орбиту с миссией USSF-44.