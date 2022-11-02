Картинки дня: 4 ноября 2022 года, пятница

Марш зомби прошел в бразильском Сан-Пауло
Принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили общественный центр The Street в Скарборо
Золотая осень в Шотландии
Летящие на зимовку в Африку большие белые пеликаны сделали промежуточную остановку в Израиле
Засушливая погода привела к падению уровня воды в реке Миссисипи до крайне низкого уровня
В Гаванне проходит международный фестиваль балета
Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Бахрейн
Польша начала строить забор на границе с Россией, в Калининградской области
Усилиями Минобороны России и других компетентных органов состоялся обмен пленными с Украиной, в результате которого 107 российских солдат возвращены на родину