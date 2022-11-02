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4 ноября 2022 5:42

Картинки дня: 4 ноября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Марш зомби прошел в бразильском Сан-Пауло

Марш зомби прошел в бразильском Сан-Пауло

Принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили общественный центр The Street в Скарборо

Принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили общественный центр The Street в Скарборо

Золотая осень в Шотландии

Золотая осень в Шотландии

Летящие на зимовку в Африку большие белые пеликаны сделали промежуточную остановку в Израиле

Летящие на зимовку в Африку большие белые пеликаны сделали промежуточную остановку в Израиле

Засушливая погода привела к падению уровня воды в реке Миссисипи до крайне низкого уровня

Засушливая погода привела к падению уровня воды в реке Миссисипи до крайне низкого уровня

В Гаванне проходит международный фестиваль балета

В Гаванне проходит международный фестиваль балета

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Бахрейн

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Бахрейн

Польша начала строить забор на границе с Россией, в Калининградской области

Польша начала строить забор на границе с Россией, в Калининградской области

Усилиями Минобороны России и других компетентных органов состоялся обмен пленными с Украиной, в результате которого 107 российских солдат возвращены на родину

Усилиями Минобороны России и других компетентных органов состоялся обмен пленными с Украиной, в результате которого 107 российских солдат возвращены на родину