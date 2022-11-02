Картинки дня: 5 ноября 2022 года, суббота

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн
В результате пожара в ресторане «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Шоу барабанщиков в Южной Англии
В американском штате Нью-Мексико выпал снег
Парк "Зарядье" в Москве в выходной
В Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"
Последствия обстрела украинскими войсками Макеевки
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому с участием президента РФ Путина прошло на Красной площади в Москве
Индийскую столицу Дели накрыл густой ядовитый смог. Загрязнение воздуха достигло уровня, в 40 раз превышающего норму