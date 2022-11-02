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5 ноября 2022 5:16

Картинки дня: 5 ноября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн

В результате пожара в ресторане «Полигон» в Костроме погибли 15 человек

В результате пожара в ресторане «Полигон» в Костроме погибли 15 человек

Шоу барабанщиков в Южной Англии

Шоу барабанщиков в Южной Англии

В американском штате Нью-Мексико выпал снег

В американском штате Нью-Мексико выпал снег

Парк "Зарядье" в Москве в выходной

Парк "Зарядье" в Москве в выходной

В Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

В Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

Последствия обстрела украинскими войсками Макеевки

Последствия обстрела украинскими войсками Макеевки

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому с участием президента РФ Путина прошло на Красной площади в Москве

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому с участием президента РФ Путина прошло на Красной площади в Москве

Индийскую столицу Дели накрыл густой ядовитый смог. Загрязнение воздуха достигло уровня, в 40 раз превышающего норму

Индийскую столицу Дели накрыл густой ядовитый смог. Загрязнение воздуха достигло уровня, в 40 раз превышающего норму