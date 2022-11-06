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6 ноября 2022 5:39

Картинки дня: 6 ноября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Традиционный заезд на ретро-велосипедах пенни-фартинг в Праге

Традиционный заезд на ретро-велосипедах пенни-фартинг в Праге

В Англии отметили Ночь костров - праздник посвященный провалу Порохового заговора в 1605 году с целью взорвать парламент

В Англии отметили Ночь костров - праздник посвященный провалу Порохового заговора в 1605 году с целью взорвать парламент

Акция в память о жертвах давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Акция в память о жертвах давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле

В Нью-Дели из-за сильного уровня загрязнения воздуха закрылись школы

В Нью-Дели из-за сильного уровня загрязнения воздуха закрылись школы

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. Решающую шайбу 37-летний россиянин забил в ворота "Аризона Койотс"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. Решающую шайбу 37-летний россиянин забил в ворота "Аризона Койотс"

Экс-президент США Дональд Трамп выступио на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания

Экс-президент США Дональд Трамп выступио на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания

Торнадо обрушился на штат Техас

Торнадо обрушился на штат Техас

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря