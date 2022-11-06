Картинки дня: 6 ноября 2022 года, воскресенье

Традиционный заезд на ретро-велосипедах пенни-фартинг в Праге
В Англии отметили Ночь костров - праздник посвященный провалу Порохового заговора в 1605 году с целью взорвать парламент
Акция в память о жертвах давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле
В Нью-Дели из-за сильного уровня загрязнения воздуха закрылись школы
Продолжается визит Папы Римского Франциска в Бахрейн
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. Решающую шайбу 37-летний россиянин забил в ворота "Аризона Койотс"
Экс-президент США Дональд Трамп выступио на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания
Торнадо обрушился на штат Техас
КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря