Картинки дня: 7 ноября 2022 года, понедельник

Не менее 19 человек погибли при падении самолета на севере Танзании
Площадь Святого Марка в Венеции вновь оказалась под водой
Акция протеста в Косовска-Митровице против принудительного введения автомобильных номеров непризнанного Косова
Воскресная молитва Папы Римского Франциска Angelus (Ангел Господень) в Бахрейне
Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре
Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Майами
Индийскую столицу Дели накрыл ядовитый смог
ВСУ вновь обстреляли Донецк
Осенний Лондон