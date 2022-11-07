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7 ноября 2022 4:17

Картинки дня: 7 ноября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Не менее 19 человек погибли при падении самолета на севере Танзании

Не менее 19 человек погибли при падении самолета на севере Танзании

Площадь Святого Марка в Венеции вновь оказалась под водой

Площадь Святого Марка в Венеции вновь оказалась под водой

Акция протеста в Косовска-Митровице против принудительного введения автомобильных номеров непризнанного Косова

Акция протеста в Косовска-Митровице против принудительного введения автомобильных номеров непризнанного Косова

Воскресная молитва Папы Римского Франциска Angelus (Ангел Господень) в Бахрейне

Воскресная молитва Папы Римского Франциска Angelus (Ангел Господень) в Бахрейне

Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре

Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Майами

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Майами

Индийскую столицу Дели накрыл ядовитый смог

Индийскую столицу Дели накрыл ядовитый смог

ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ вновь обстреляли Донецк

Осенний Лондон

Осенний Лондон