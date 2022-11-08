Картинки дня: 8 ноября 2022 года, вторник

Главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит украсили к Рождеству
Интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы открылся на Красной площади
Кит выбросился на берег во Франции
В США начались выборы в Конгресс
Британский гонщик Льюис Хэмилтон получил звание почетного гражданина Бразилии
В Киеве продолжаются веерные отключения электричества
Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк"
Более 20 человек пострадали в результате пожара в торговом центре Багдада
Шторм бушует у побережья Испании