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8 ноября 2022 5:46

Картинки дня: 8 ноября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит украсили к Рождеству

Главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит украсили к Рождеству

Интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы открылся на Красной площади

Интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы открылся на Красной площади

Кит выбросился на берег во Франции

Кит выбросился на берег во Франции

В США начались выборы в Конгресс

В США начались выборы в Конгресс

Британский гонщик Льюис Хэмилтон получил звание почетного гражданина Бразилии

Британский гонщик Льюис Хэмилтон получил звание почетного гражданина Бразилии

В Киеве продолжаются веерные отключения электричества

В Киеве продолжаются веерные отключения электричества

Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк"

Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Тверскую область представили проект всесезонного комплекса отдыха "Завидово парк"

Более 20 человек пострадали в результате пожара в торговом центре Багдада

Более 20 человек пострадали в результате пожара в торговом центре Багдада

Шторм бушует у побережья Испании

Шторм бушует у побережья Испании