Картинки дня: 9 ноября 2022 года, среда

Лунное затмение на фоне Шанхая
14-й Китайская международная авиационно-космическая выставка открылась в Чжухае
День черепов отмечают в Боливии
Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланией проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс
В Лондоне прошла премьера пятого сезона сериала "Корона"
Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, в Бангкоке
Осень в Лондоне
Эпизод матча английской женской футбольной лиги
Президент России Владимир Путин на Красной площади во время осмотра интерактивного музея, который посвящен истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года