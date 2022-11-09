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9 ноября 2022 6:53

Картинки дня: 9 ноября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Лунное затмение на фоне Шанхая

Лунное затмение на фоне Шанхая

14-й Китайская международная авиационно-космическая выставка открылась в Чжухае

14-й Китайская международная авиационно-космическая выставка открылась в Чжухае

День черепов отмечают в Боливии

День черепов отмечают в Боливии

Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланией проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс

Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланией проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс

В Лондоне прошла премьера пятого сезона сериала "Корона"

В Лондоне прошла премьера пятого сезона сериала "Корона"

Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, в Бангкоке

Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, в Бангкоке

Осень в Лондоне

Осень в Лондоне

Эпизод матча английской женской футбольной лиги

Эпизод матча английской женской футбольной лиги

Президент России Владимир Путин на Красной площади во время осмотра интерактивного музея, который посвящен истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года

Президент России Владимир Путин на Красной площади во время осмотра интерактивного музея, который посвящен истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года