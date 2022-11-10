Картинки дня: 10 ноября 2022 года, четверг

Полная Луна над лондонским аэропортом Хитроу
Презентация электрического кроссовера Volvo EX90 в Стокгольме
24-часовая общенациональная забастовка с требованием улучшения условий труда проходит в Греции
В Нэшвилле состоялась 56-я церемония вручения премии Ассоциации кантри-музыки CMA Awards
Тропический шторм "Николь" приближается к Флориде
Ночная гроза над Бразилией
Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Не менее 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на западе Непала