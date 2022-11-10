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10 ноября 2022 5:52

Картинки дня: 10 ноября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Полная Луна над лондонским аэропортом Хитроу

Полная Луна над лондонским аэропортом Хитроу

Презентация электрического кроссовера Volvo EX90 в Стокгольме

Презентация электрического кроссовера Volvo EX90 в Стокгольме

24-часовая общенациональная забастовка с требованием улучшения условий труда проходит в Греции

24-часовая общенациональная забастовка с требованием улучшения условий труда проходит в Греции

В Нэшвилле состоялась 56-я церемония вручения премии Ассоциации кантри-музыки CMA Awards

В Нэшвилле состоялась 56-я церемония вручения премии Ассоциации кантри-музыки CMA Awards

Тропический шторм "Николь" приближается к Флориде

Тропический шторм "Николь" приближается к Флориде

Ночная гроза над Бразилией

Ночная гроза над Бразилией

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Не менее 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на западе Непала

Не менее 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на западе Непала