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11 ноября 2022 6:55

Картинки дня: 11 ноября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Общенациональная забастовка профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" с требованием повышения зарплаты проходит по всей Франции

Общенациональная забастовка профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" с требованием повышения зарплаты проходит по всей Франции

Акция памяти в 18-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясира Арафата в Газе

Акция памяти в 18-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясира Арафата в Газе

Омские призывники отправляются к месту службы

Омские призывники отправляются к месту службы

Остров Суматра пострадал от наводнений

Остров Суматра пострадал от наводнений

В Женеве открывается международный автосалон

В Женеве открывается международный автосалон

Тестирование жителей Шанхая на коронавирус COVID-19

Тестирование жителей Шанхая на коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден отправился в зарубежное турне, в рамках которого посетит Египет, Камбоджу и Индонезию

Президент США Джо Байден отправился в зарубежное турне, в рамках которого посетит Египет, Камбоджу и Индонезию

Возле Северного вокзала в Брюсселе совершено ножевое нападение, погиб полицейский

Возле Северного вокзала в Брюсселе совершено ножевое нападение, погиб полицейский

Йемен страдает от сильной засухи

Йемен страдает от сильной засухи