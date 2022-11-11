Картинки дня: 11 ноября 2022 года, пятница

Общенациональная забастовка профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" с требованием повышения зарплаты проходит по всей Франции
Акция памяти в 18-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясира Арафата в Газе
Омские призывники отправляются к месту службы
Остров Суматра пострадал от наводнений
В Женеве открывается международный автосалон
Тестирование жителей Шанхая на коронавирус COVID-19
Президент США Джо Байден отправился в зарубежное турне, в рамках которого посетит Египет, Камбоджу и Индонезию
Возле Северного вокзала в Брюсселе совершено ножевое нападение, погиб полицейский
Йемен страдает от сильной засухи