Картинки дня: 12 ноября 2022 года, суббота

Болельщики из Туниса позируют с копией главного трофея Чемпионат мира по футболу 2022 в Дохе, Катар
Мойщики окон работают в международном аэропорту Сукарно-Хатта недалеко от Джакарты, Индонезия
Президент Франции Эммануэль Макрон в Париже во время памятных мероприятий в честь 104-й годовщины завершения Первой мировой войны
Гигантские маки «расцвели» на Сиднейском оперном театре в честь Дня памяти павших, который также называется Маковый день
Участника луча либре, уникальной мексиканская разновидности рестлинга, решил поддержать продавец картошки на рынке в Мехико
103-й ежегодный парад в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке
Финал чемпионата мира по регби среди женщин Англия - Новая Зеландия в Иден Парке, Окленд
Памятник Рэя Лонсдейла «Солдат Томми» в Сихеме, Великобритания на восходе
Премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита АСЕАН в Пномпене, Камбоджа