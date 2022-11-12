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12 ноября 2022 10:09

Картинки дня: 12 ноября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Болельщики из Туниса позируют с копией главного трофея Чемпионат мира по футболу 2022 в Дохе, Катар

Болельщики из Туниса позируют с копией главного трофея Чемпионат мира по футболу 2022 в Дохе, Катар

Мойщики окон работают в международном аэропорту Сукарно-Хатта недалеко от Джакарты, Индонезия

Мойщики окон работают в международном аэропорту Сукарно-Хатта недалеко от Джакарты, Индонезия

Президент Франции Эммануэль Макрон в Париже во время памятных мероприятий в честь 104-й годовщины завершения Первой мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон в Париже во время памятных мероприятий в честь 104-й годовщины завершения Первой мировой войны

Гигантские маки «расцвели» на Сиднейском оперном театре в честь Дня памяти павших, который также называется Маковый день

Гигантские маки «расцвели» на Сиднейском оперном театре в честь Дня памяти павших, который также называется Маковый день

Участника луча либре, уникальной мексиканская разновидности рестлинга, решил поддержать продавец картошки на рынке в Мехико

Участника луча либре, уникальной мексиканская разновидности рестлинга, решил поддержать продавец картошки на рынке в Мехико

103-й ежегодный парад в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке

103-й ежегодный парад в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке

Финал чемпионата мира по регби среди женщин Англия - Новая Зеландия в Иден Парке, Окленд

Финал чемпионата мира по регби среди женщин Англия - Новая Зеландия в Иден Парке, Окленд

Памятник Рэя Лонсдейла «Солдат Томми» в Сихеме, Великобритания на восходе

Памятник Рэя Лонсдейла «Солдат Томми» в Сихеме, Великобритания на восходе

Премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита АСЕАН в Пномпене, Камбоджа

Премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита АСЕАН в Пномпене, Камбоджа