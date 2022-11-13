Картинки дня: 13 ноября 2022 года, воскресенье

Подготовка к традиционной гонке на верблюдах в Дохе, Катар
Группа поддержки баскетбольного клуба «Вирджиния Кавальерс» во время тайм-аута в поединке против «Монмут Хоукс» в Шарлоттсвилле
Гонка винтажных автомобилей VSCC на сланцевом руднике Хонистер в Кесвике, Великобритания
Королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин во время церемонии по случаю Дня поминовения в Кенотафе на Уайтхолле в Лондоне
Папа Франциск во время обеда, приуроченного ко Всемирному дню бедных в Ватикане
Всеобщая забастовка в Санта-Крус, Боливия
Фестиваль света в Ботаническом саду Парижа
Задержание участника экологической акции в Лиссабоне, Португалия
Мигранты пытаются попасть из Мексики в Техас через реку Рио-Гранде