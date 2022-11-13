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13 ноября 2022 13:21

Картинки дня: 13 ноября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Подготовка к традиционной гонке на верблюдах в Дохе, Катар

Подготовка к традиционной гонке на верблюдах в Дохе, Катар

Группа поддержки баскетбольного клуба «Вирджиния Кавальерс» во время тайм-аута в поединке против «Монмут Хоукс» в Шарлоттсвилле

Группа поддержки баскетбольного клуба «Вирджиния Кавальерс» во время тайм-аута в поединке против «Монмут Хоукс» в Шарлоттсвилле

Гонка винтажных автомобилей VSCC на сланцевом руднике Хонистер в Кесвике, Великобритания

Гонка винтажных автомобилей VSCC на сланцевом руднике Хонистер в Кесвике, Великобритания

Королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин во время церемонии по случаю Дня поминовения в Кенотафе на Уайтхолле в Лондоне

Королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин во время церемонии по случаю Дня поминовения в Кенотафе на Уайтхолле в Лондоне

Папа Франциск во время обеда, приуроченного ко Всемирному дню бедных в Ватикане

Папа Франциск во время обеда, приуроченного ко Всемирному дню бедных в Ватикане

Всеобщая забастовка в Санта-Крус, Боливия

Всеобщая забастовка в Санта-Крус, Боливия

Фестиваль света в Ботаническом саду Парижа

Фестиваль света в Ботаническом саду Парижа

Задержание участника экологической акции в Лиссабоне, Португалия

Задержание участника экологической акции в Лиссабоне, Португалия

Мигранты пытаются попасть из Мексики в Техас через реку Рио-Гранде

Мигранты пытаются попасть из Мексики в Техас через реку Рио-Гранде