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14 ноября 2022 2:24

Картинки дня: 14 ноября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Регбисты сборной Новой Зеландии исполняют традиционный танец перед началом товарищеской игры с шотландцами.

Регбисты сборной Новой Зеландии исполняют традиционный танец перед началом товарищеской игры с шотландцами.

Болгарские мусульмане везут маленьких мальчиков на церемонию обрезания в деревне Рибново.

Болгарские мусульмане везут маленьких мальчиков на церемонию обрезания в деревне Рибново.

Шесть человек стали жертвами теракта в центре Стамбула.

Шесть человек стали жертвами теракта в центре Стамбула.

Катар готовится принять гостей чемпионата мира по футболу.

Катар готовится принять гостей чемпионата мира по футболу.

Король Великобритании Карл III принял участие в торжествах по случаю Дня памяти жертв Первой мировой волны.

Король Великобритании Карл III принял участие в торжествах по случаю Дня памяти жертв Первой мировой волны.

Премьер-министр Камбоджи Хан Сен демонстрирует часы, которые получат в подарок главы делегаций саммита ВАС.

Премьер-министр Камбоджи Хан Сен демонстрирует часы, которые получат в подарок главы делегаций саммита ВАС.

Протест экологических активистов, добивающихся снижения потребления углеродного топлива, в Лиссабоне.

Протест экологических активистов, добивающихся снижения потребления углеродного топлива, в Лиссабоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Восточноазиатском саммите (ВАС).