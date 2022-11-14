Картинки дня: 14 ноября 2022 года, понедельник

Регбисты сборной Новой Зеландии исполняют традиционный танец перед началом товарищеской игры с шотландцами.
Болгарские мусульмане везут маленьких мальчиков на церемонию обрезания в деревне Рибново.
Шесть человек стали жертвами теракта в центре Стамбула.
Катар готовится принять гостей чемпионата мира по футболу.
Король Великобритании Карл III принял участие в торжествах по случаю Дня памяти жертв Первой мировой волны.
Премьер-министр Камбоджи Хан Сен демонстрирует часы, которые получат в подарок главы делегаций саммита ВАС.
Протест экологических активистов, добивающихся снижения потребления углеродного топлива, в Лиссабоне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Восточноазиатском саммите (ВАС).